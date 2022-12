Nouvelle recrue pour le Racing Genk: le leader de D1A se renforce avec l’attaquant nigérian Yira Sor

Le Racing Genk a annoncé mercredi le transfert de Yira Sor. L’attaquant nigérian de 22 ans, qui arrive en provenance du Slavia Prague, a paraphé un contrat jusqu’en juin 2027 pour l’actuel leader du championnat de Belgique.

Sor a quitté son Nigeria natal pour la République tchèque et le Banik Ostrava en février 2021. Moins d’un an plus tard, il a rejoint le Slavia Prague, où il a compilé 9 buts et 3 assists en 26 matchs toutes compétitions confondues, dont 6 réalisations en 10 rencontres de Conference League cette saison.

« Grâce à l’alliance de vitesse et de technique, il est un poison pour toutes les défenses adverses », a écrit le club limbourgeois dans son communiqué. « Son style de jeu, dynamique, ajoute de nouvelles possibilités à notre secteur offensif. »