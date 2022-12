Les prescriptions de médicaments pendant la grossesse sont en hausse

Une étude menée par l’Agence intermutualiste et l’école de santé publique de l’ULB montre une hausse de la prescription de médicaments au cours de la grossesse, entre 2003 et 2017. Certaines hausses sont inquiétantes, d’autres témoignent au contraire d’une meilleure prise en charge.

Les médicaments permettent d’améliorer la santé de la future maman. Mais ils nécessitent une consommation prudente. La balance bénéfices-risques doit toujours être une priorité, car certains médicaments peuvent impacter négativement la grossesse : risque de malformation, interférence sur la croissance fœtale…

La médication doit être très encadrée pendant la grossesse

Lors d’une étude menée par l’Agence intermutualiste et l’école de santé publique de l’ULB, près de 24.000 grossesses ont été étudiées, et dans 89,3 % des cas pour la période 2015-2017, au moins un médicament a été délivré, contre 81,8 % entre 2003 et 2005. La Dr Clotilde Lamy, responsable de la clinique d’obstétrique à l’hôpital Erasme, rappelle que les Belges sont en général de gros consommateurs de médicaments, « donc les femmes enceintes ne dérogent pas à la règle, mais il faut faire très attention à l’automédication ».