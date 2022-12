Le flou persiste sur l’impact de la grève chez Ryanair Belgique

La grève du personnel de cabine chez Ryanair débute ce vendredi (jusqu’au 1er janvier inclus) puis recommence les 7 et 8 janvier. La compagnie reste très discrète sur le nombre de vols supprimés et le nombre de passagers contactés pour changer ou annuler leurs vols.

Combien de vols annulés, combien reprogrammés, quels jours, concernant combien de passagers… ? D’après une première estimation de l’aéroport de Charleroi, le seul concerné par la grève des équipages de Ryanair basés en Belgique, 214 mouvements d’avions peuvent potentiellement être concernés par le mouvement de grève mais on ne peut pas, actuellement, évaluer la part du personnel de cabine qui ne travaillera pas. Ces 214 mouvements concernent, potentiellement toujours, 19.000 passagers partants, ainsi que sans doute au moins 10.000 passagers (re)venants, notamment parce que les avions du 31 décembre et du 1er janvier sont moins remplis. Ceux du 7 et 8 janvier, par contre, assurent des retours. On arrivait à une estimation globale de 30.000 passagers potentiellement touchés. A combien d’entre eux Ryanair a-t-il proposé un autre vol, un remboursement, ou rien ? Impossible, à ce stade à le déterminer. On sait juste que certains passagers ont déjà été avertis de l’annulation de leur vol. Combien, lesquels ?