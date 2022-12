Le covid signe la défaite des autoritaires

Si les Etats-Unis et l’Europe n’en ont pas fini avec la pandémie et comptent des millions de morts, ils ont réussi à traverser la première crise réellement globale qu’ait connue la planète. Sur la rive d’en face, seul un impératif de survie conduit aujourd’hui le régime chinois à lever ses restrictions au voyage.

Rappelez-vous : 2020, le covid et les frontières qui se ferment avec l’espoir puéril de voir le coronavirus s’arrêter aux anciens postes de douane. Puisqu’il n’y a pas de vaccin, puisque l’Europe n’est dotée que d’une politique de santé embryonnaire, chaque Etat prétend avoir sa solution pour endiguer la pandémie. C’est chacun chez soi et le virus sera bien gardé.

Les régimes autoritaires et leurs émules paraissent alors disposer d’atouts indéniables. Seul, entend-on, un pouvoir fort peut organiser la riposte adéquate à la pandémie dans la mesure où il n’a pas son pareil pour cadenasser les libertés individuelles et contrôler la société. La Chine paraît ainsi maîtriser la contamination virale alors qu’un vent de panique souffle sur l’Europe et les Etats-Unis.