L’accès à Twitter perturbé par des problèmes techniques

Des pannes perturbent régulièrement les plateformes numériques, les interruptions de service de longue durée restant l’exception. Cet accroc technique intervient toutefois à un moment sensible pour Twitter, en pleine tourmente depuis son rachat par Elon Musk pour 44 milliards de dollars fin octobre. Le multi-entrepreneur a notamment licencié de nombreux salariés, y compris parmi les équipes s’occupant de la maintenance technique de la plateforme.

L’étendue de la panne n’était pas immédiatement connue mais des journalistes de l’AFP aux Etats-Unis et en Asie ont rapporté avoir eu des difficultés à accéder à leur compte.

La cause de la panne n’était pas immédiatement connue. Selon l’observatoire Web NetBlocks il s’agit de pannes internationales et « non liées à des perturbations ou à des filtrages d’internet au niveau national ».