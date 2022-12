«Irrité» par la Coupe du monde, Erling Haaland veut marquer plus de buts: «J’ai plus faim que jamais»

Alors qu’une grande partie de ses coéquipiers se trouvait à la Coupe du monde au Qatar, Erling Haaland a pu recharger ses batteries. Le Norvégien s’est offert un retour remarqué sur les pelouses de Premier League après six semaines de trêve : un nouveau doublé pour le « Cyborg » qui continue d’affoler les compteurs. Le buteur de Manchester City a déjà inscrit 20 buts en 14 journées de championnat.

Et le coéquipier de Kevin De Bruyne semble plus motivé que jamais pour rattraper le retard sur Arsenal, leader de la Premier League. En interview, Erling Haaland s’est montré ambitieux : « Arsenal, nous devons les chasser. Maintenant, nous devons montrer qui est la meilleure équipe de la ligue. J’ai un objectif mais je ne peux pas le dire. Je viens de dire dans le vestiaire que j’aurais pu en marquer cinq mais le plus important est que nous ayons gagné. Pour être honnête, ça me fait vraiment ch… quand je rate. C’est la vérité. Mais quand je rate, je veux marquer encore plus. »

Le Norvégien n’a évidemment pas oublié cette Coupe du monde qu’il a dû regarder dans son canapé chez lui : « J’étais à la maison, un peu en colère de ne pas être à la Coupe du monde. J’ai rechargé mes batteries. Regarder d’autres personnes marquer pour gagner des matchs à la Coupe du monde a déclenché quelque chose en moi, m’a motivé et irrité. J’ai plus faim que jamais. »