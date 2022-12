Ukraine et Russie prêtes à négocier? «La paix ne tombe pas du ciel»

L’ambassadeur ukrainien en Allemagne, Oleksii Makeiev, a demandé davantage de soutien envers son pays face à l’invasion russe.

« La paix ne tombe pas du ciel. Il faut se battre pour elle. Et c’est ce que les Ukrainiens font pour tous les Européens », a affirmé le diplomate en poste à Berlin dans les médias du groupe allemand Funke, qui ont publié ses propos jeudi. Les Ukrainiens salueraient « davantage de courage et de détermination de la part de nos alliés et partenaires », a affirmé l’ambassadeur.