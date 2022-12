La structure sociale matriarcale de l'éléphant (vidéo)

L’éléphant d’Asie se distingue de l’éléphant d’Afrique par sa taille plus petite, ses défenses plus courtes et ses oreilles plus petites. Il habite les forêts de basse altitude d’Inde et de Sumatra, en troupeaux d’une vingtaine d’individus, conduits par une femelle.

En partenariat avec «The Explorers», «Le Soir» propose à ses lecteurs de découvrir l’inventaire du patrimoine naturel, culturel et humain de la Terre.