Carburant: le prix de l’essence augmentera ce vendredi

Le prix de l'essence à la pompe augmentera vendredi. Le prix maximum d'un litre d'essence 95 (E10) passera à 1,762 euros. Cela représente une augmentation de 5,3 cents. C'est ce qu'a rapporté le SPF Économie.

Le prix maximum du litre d'essence 98 (E5) augmentera de 5 cents pour atteindre 1,896 euros par litre.

Le fioul domestique devient également plus cher. Un litre de fioul domestique (50S) coûtera 1,055 euros pour les commandes de 2 000 litres ou plus. Cela représente 0,73 cents de plus.