Grève chez Ryanair: 128 vols annulés à Charleroi

Le personnel de cabine de Ryanair basé en Belgique sera en grève les 30 et 31 décembre ainsi que le 1er, le 7 et le 8 janvier pour protester contre l’attitude du transporteur irlandais, qui refuse toujours de garantir le salaire minimum légal en Belgique.

Mais selon la VRT, Ryanair admettrait ce jeudi qu’un total de 128 vols au départ et à destination de Charleroi seront annulés entre le 30 décembre et le 1er janvier. Ce chiffre est issu de l’annonce des vols annulés sur le site internet de l’aéroport de Charleroi. 48 vols sont concernés vendredi, 42 samedi et 38 dimanche. Les passagers devraient avoir été informés des annulations, mais il est toujours possible de vérifier sur le site de l’aéroport.

Seuls les vols où travaille le personnel de cabine basé en Belgique sont impactés. Les autres ne devraient pas être perturbés.