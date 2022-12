Bruxelles: voici les informations pratiques pour voir le feu d’artifice du Nouvel an

« Tenez compte de la foule attendue et partez bien à temps », conseille la police. Le traditionnel feu d’artifice sera tiré depuis la place des Palais à minuit. Le site sera ouvert au public à partir de 23 heures. Des contrôles auront lieu aux entrées.

La police de la zone Bruxelles Capitale-Ixelles a indiqué que toutes bouteilles ou tout autre objet en verre ainsi que les cannettes seront interdits et confisqués sur les sites Grand Place, Parc de Bruxelles et place des Palais. « En effet, ces derniers pourraient être sources de blessure(s) tant à titre individuel que pour les autres participants aux festivités de la Saint-Sylvestre ». Les forces de l’ordre demandent également à ce qu’aucun sac ou bagage ne soit emporté, de ne pas venir accompagné par ses animaux de compagnie (peu importe la taille de l’animal).

Le passage de 2022 à 2023 sera de nouveau célébré à Bruxelles avec beaucoup d’animation et un spectacle haut en couleur sur les douze coups de minuit. Cette année, le feu d’artifice sera tiré depuis la place des Palais.

Le traditionnel feu d’artifice du réveillon du Nouvel An est de retour à Bruxelles après deux années d’interruption dues à la pandémie de covid. De plus, ce feu d’artifice reviendra dans le centre de la ville.

Il est vivement conseillé d’emprunter les transports en commun pour se rendre sur le site du feu d’artifice. « Référez-vous aux sites Internet et réseaux sociaux des sociétés de transport en commun pour les informations les plus actualisées », commente la zone. La zone de police de Bruxelles CAPITALE Ixelles communiquera en temps réel les informations utiles relatives à cet événement via son compte Twitter : @zpz_polbru.