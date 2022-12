Procès des attentats de Bruxelles: le juge des référés fait interdire les fouilles à nu avec génuflexion

C’est une « victoire au trois-quart qui a le goût d’une victoire complète », estime un avocat de la défense tenant en ce qui le concerne à rester discret.

Dans une décision rendue ce jeudi, le juge des référés du tribunal de première instance de Bruxelles a décidé de suivre partiellement les avocats de 6 accusés dans le procès des attentats (Mohamed Abrini, Salah Abdeslam, Sofien Ayari, Ali El Haddad Asufi, Bilal El Makhoukhi et Hervé Bayingana Muhirwa). Ces derniers réclamaient devant lui la fin des fouilles au corps (autrement dit « à nu ») systématiques avec génuflexions précédant leurs transferts entre la prison et le Justitia, ainsi que l’interdiction du recours aux casques occultants et à la diffusion de musique assourdissante durant les transferts des détenus.

Ce jeudi, la juge désignée pour remplacer dans cette procédure le président du tribunal de première instance vient effectivement de demander à l’Etat belge de mettre fin à la « pratique systématique des fouilles à corps avec génuflexions telle qu’imposée actuellement aux demandeurs. » Et ce au motif que celle-ci « paraît constitutive d’un traitement dégradant prohibé par l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme ». L’Etat belge, et plus spécifiquement dans le cas présent la police fédérale, a désormais 9 jours pour se plier à cette interdiction. Au-delà de ce délai, une astreinte de 1.000 euros par contravention et par demandeur pourra être réclamée – avec un plafond fixé à 50.000 euros.

Les deux autres mesures précitées (casque et musique) ne sont par contre pas contestées par le juge. En ce qui concerne la musique, cela relève surtout du fait que cette pratique a visiblement cessé depuis qu’une mise en demeure a été envoyée aux ministre de la Justice et de l’Intérieur au milieu du mois de décembre.

« Nous vivons bien dans un Etat de droit »

Pour Stanislas Eskenazi, avocat de Mohamed Abrini, c’est déjà très satisfaisant. « On savait que les mesures prises toutes ensemble constituaient une violation de la Convention européenne des droits de l’homme et plus particulièrement de son article 3. Et a partir du moment où la présidente reconnaît prima facie, c’est-à-dire en observant les choses de manière générale, que cela représente une violation des droits de nos clients et conclut en conséquence qu’il faut mettre fin à une partie de ces pratiques, je ne peux que me réjouir de cette décision courageuse, qui montre que nous vivons bien dans un Etat de droit » explique-t-il, sans perdre l’occasion de décocher quelques flèches en direction des instances sécuritaires chargées de l’organisation du procès. « Vous noterez qu’il y a eu le problème des box, sanctionné par présidente de la cour d’assises, puis le problème des transferts, désormais sanctionné par le tribunal de première instance. On a accusé la défense de vouloir perturber le procès, mais est-ce que ce sont finalement pas d’autres qui font tout pour que ce procès se passe mal ?«

Quoi qu’il en soit, la présente décision sera-t-elle de nature à modifier l’attitude de « l’homme au chapeau » dans ce procès, lui qui pour l’instant a préféré passer la plupart des journées d’audience dans le cellulaire et non dans le box ? Selon son conseil, il y a plutôt lieu de se montrer positif. « De mon point de vue, le fait que l’on prenne en considération la manière dont les accusés sont traités, je pense que ça pourrait changer la donne » évoque Stanislas Eskenazi.