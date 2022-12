Mercato: en plus de Cristiano Ronaldo, Al-Nassr rêve de faire signer Sergio Ramos

Le club saoudien Al-Nassr souhaiterait réunir Cristiano Ronaldo et Sergio Ramos.

Toujours d’après les informations du média espagnol, les dirigeants saoudiens envisageraient d’entrer en négociations avec Sergio Ramos, dont le contrat au PSG expire en juin 2023. Cependant, la mission semble compliquée car le défenseur espagnol veut continuer de jouer au plus haut niveau, et remporter la Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain.

D’après les informations de Marca, Al-Nassr rêverait de réunir Sergien Ramos et Cristiano Ronaldo sous la même équipe. Les deux joueurs étaient coéquipiers durant neuf années au Real Madrid.

Cristiano Ronaldo est toujours sans club même si le Portugais est cité avec insistance du côté d’Al-Nassr en Arabie Saoudite. Cette arrivée serait la première partie d’un grand projet de la part des dirigeants saoudiens. Mais Al-Nassr viserait plus haut et souhaiterait accueillir également Sergio Ramos.

Ces derniers jours, Marca annonçait qu’un accord était sur le point d’être trouvé entre Cristiano Ronaldo et Al-Nassr. Contrat de 2 ans et demi avec 200 millions d’euros par an. Un rôle d’ambassadeur de l’Arabie saoudite serait également prévu, avec pour objectif la candidature du royaume pour l’organisation de la Coupe du monde en 2030.