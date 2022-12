Grève chez Ryanair: 37% des vols annulés à Charleroi ce vendredi

Les chiffres réels des annulations de vols pour ce premier week-end de grève du personnel de cabine de Ryanair à Charleroi commencent à se préciser. Avec, selon les origines, la volonté de montrer que la grève sera un succès ou un échec. Ou un semi-échec/succès.

Pour ce vendredi, premier jour de grève, sur le site des arrivées et départs à l’aéroport de Charleroi, on compte globalement 49 annulations sur 132 mouvements (départs et arrivées) prévus par Ryanair entre 6h20 et 21h55 (37 %). Avec la variable suivante : 25 départs annulés sur 66 et 24 retours annulés sur 66. C’est moins que les 50 % d’annulation annoncés/espérés initialement.

Si la proportion reste la même pour les départs et arrivées des 31 décembre et 1er janvier (moins nombreux qu’en week-ends habituels à cause des fêtes de fin d’année), ça veut dire que 9.000 passagers devraient potentiellement être impactés pour ce premier jour de grève (allers et retours). Les annulations concernant les deux jours suivants ne peuvent pas encore être précisément fixées, Ryanair signalant au compte-gouttes ses prévisions. Pour les 7 et 8 janvier, c’est encore plus compliqué.

Pour analyser finement ces chiffres, il faut intégrer que le personnel basé à Charleroi concerne les quinze avions qui y sont basés. Des avions qui, à eux seuls, assurent quatre ou cinq rotations journalières chacun entre Charleroi et divers autres aéroports européens, donc la majorité des mouvements de Ryanair sur le tarmac carolo.