À 37 ans, Rafael Nadal n’a pas encore dit son dernier mot

Il fêtera ses 37 ans en 2023 avec un corps qui réclame de plus en plus d’attention, mais n’a pas encore le mot retraite en tête. Et il est toujours le seul joueur avec 22 titres en Grand Chelem au palmarès.

Après le départ à la retraite, toujours difficile à réaliser, de Roger Federer en octobre dernier, va-t-on assister, en 2023, à celui de son ami Rafael Nadal qui ne peut rien, non plus, contre le temps qui passe ?

Pour se donner une idée de la réponse à cette question, il faut repartir un an en arrière où, déjà, on évoquait la fin d’un Rafael Nadal opéré au pied juste après l’US Open 2021, marquant une fin de saison prématurée et le début de bien des questions, à plus de 35 ans.