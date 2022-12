Grève à Liege Airport le 11 janvier, une manifestation est prévue à Namur

L’humeur gréviste est décidément assez répandue dans les aéroports wallons. Celle qui s’annonce pour l’aéroport de Liège, le 11 janvier, n’a rien à voir avec celle qui aura lieu dès vendredi à l’aéroport de Charleroi. C’est en front commun syndical que la FGTB et la CSC appellent à une « action » pour laquelle les syndicats couvrent tous les membres du personnel de toutes les entreprises situées autour de l’aéroport liégeois qui y participeront.

Joachim Schneider, secrétaire de la FGTB Métal, espère rassembler au moins 700 personnes le mercredi 11 janvier après-midi pour aller manifester devant le gouvernement wallon. « Nous étions 500 quand on a rencontré les responsables Ecolo et MR qui gèrent le dossier, début décembre, on sera plus cette fois-ci » explique le syndicaliste.

Objectif de ces actions : « faire pression pour que celui-ci influence la forme finale du permis d’environnement de Liege Airport qui est actuellement en réflexion. » « Pour rappel il plafonne le nombre de mouvements à 50.000 par an et réduit le volume de bruit de nuit sur base d’un chiffre qui n’existe pas encore ! » explique le trac syndical (le chiffre n’existe pas encore parce qu’il cumule le total des nuisances sonores qui seront émises en 2023).

Les syndicats entendent donc, avant tout, défendre l’emploi (« limiter à 50.000 mouvements par an, c’est anéantir notre espoir d’avoir 20.000 emplois en plus dans dix ans. Pire, certaines compagnies nous ont déjà annoncé qu’elles partiraient l’an prochain si le permis passait »). Le tract syndical précise que politiquement « le MR semble d’accord avec nous, le PS nous soutient, Ecolo le parti le plus opposé au développement de Bierset n’a pas compris et s’accroche à des principes idéologiques opposés à l’emploi ».

Pour Didier Lebbe (secrétaire permanent CNE), « le gouvernement wallon doit réfléchir à des possibilités de reconversion de la zone aéroportuaire vers des activités logistiques au sens large, pas se baser sur une compagnie américaine (NDLR : Fedex) qui peut partir de Liege Airport quand elle veut. »

L’action des syndicats se base sur le contraire des espoirs des riverains qui, eux aussi, contestent le permis d’exploitation/environnement qu’ils trouvent trop favorable à l’activité aéroportuaire.