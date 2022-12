Près d’un Belge sur dix déclare se sentir souvent en insécurité

Ce sentiment est particulèrement présent chez les jeunes, les chômeurs et les demandeurs d’emploi.

Près de 10% des Belges se sentent toujours ou souvent en insécurité, ressort-il de l’édition 2021 du Moniteur de sécurité publié jeudi par la police fédérale. Cette enquête a été menée auprès de 400.000 Belges de 15 ans et plus, avec un taux de réponse de 25%.

Le Moniteur de sécurité 2021 indique que 62% des Belges se sentent toujours ou presque en sécurité tandis que 29% d’entre ressentent parfois un sentiment d’insécurité. Par ailleurs, 9% des Belges se sentent souvent ou toujours en insécurité. Ceci est particulièrement vrai pour les personnes ayant déjà été victimes d’actes violents, précise le rapport. Ce sentiment est également exacerbé (14%) chez les répondants dans la tranche d’âge la plus basse (15-24 ans) et dans la catégorie des chômeurs et des demandeurs d’emploi.