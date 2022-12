Remco Evenepoel, Michel Claise, Alexia Bertrand... les gagnants de l’année 2022

1.

Remco Evenepoel

Ce gars-là est programmé pour gagner, on dirait. Il ne paye pas de mine avec son allure de Schtroumpf à cuissard, sa bouille de gamin bien éduqué et sa houppe qui lui donne des airs de Tintin à bicyclette. Mais quand il décide de pousser sur les pédales, personne ne parvient à le suivre. Il est ainsi notre Remco : pas de giclette démoniaque en côte, pas de sprint étourdissant dans la dernière ligne droite, mais simplement une puissance phénoménale qui fait tirer la langue à tous les suceurs de roue du peloton.

L’année qui s’achève l’aura vu lever les bras à Liège-Bastogne-Liège, à la Vuelta et, cerise sur le guidon, au championnat du monde. On vous passe les victoires trop faciles et les prix en pagaille qui soulignent ce millésime de champion. Et dire qu’on est parti ainsi pour de longues années.