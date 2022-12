Les perdants de l’année 2022

1.

Le parlement wallon

L’image du parlement de Wallonie en a pris un sacré coup cet automne. La défiance des citoyens à l’égard du monde politique était déjà, et hélas, entrée dans les mœurs, mais les tribulations scandaleuses de Frédéric Janssens et consorts en ont rajouté une couche, et plutôt épaisse et indigeste, la couche. (Fin du paragraphe donneur de leçon)

Mais ouvrons les yeux : les révélations namuroises ne sont rien si on les compare avec la suspicion de corruption qui fait trembler le parlement européen sur ses bases, dans la capitale. Le voyage à Dubaï, le tunnel réservé aux députés, les restos et les notes de téléphone qui s’envolent, tout cela tiendrait plutôt de l’amateurisme.