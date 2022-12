Ce qui nous a échappé en 2022: Kristopher Jansma, dans les coulisses de l’Histoire

Les idéalistes, Kristopher Jansma, traduit de l’anglais (E-U) par Sophie Troff, Le Cherche midi, 544 p., 22,50 €, ebook 15,99 €

Le discours préféré de Waldo Woodson ? Celui de Barack Obama, le 8 janvier 2008 : « Yes we can. » Il y était, à trente mètres du sénateur qui briguait l’investiture du parti démocrate. « Pour la première fois depuis très longtemps, Waldo avait ressenti un véritable élan pour la politique. » Il a passé les six nuits suivantes à décortiquer le texte pour comprendre son fonctionnement. De même qu’il ne cesse, depuis des années, de relire et de réécrire le discours où Bill Clinton déclarait « J’ai péché », afin d’y trouver la faille, le moment où il s’est planté…