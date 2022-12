La pension minimum dépassera 1.500 euros nets par mois

Les revenus sociaux tels que la pension minimum, la garantie de revenus aux personnes âgées (Grapa), le revenu d’intégration sociale (RIS) et l’allocation de remplacement des revenus (ARR) pour les personnes handicapées seront revalorisés le 1er janvier 2023, a annoncé jeudi le cabinet de la ministre fédérale des Pensions et de l’Intégration sociale, Karine Lalieux. Cette hausse concerne plus d’un million de personnes.

Avec une augmentation de 2,6%, la pension minimum pour une personne isolée avec une carrière complète de 45 ans, s’élèvera désormais à 1.549 euros nets par mois, indexation et enveloppe bien-être incluses. Concernant les ménages, ce montant atteindra 2.045 euros nets par mois.