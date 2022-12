Ce qui nous a échappé en 2022: Karen Russell et sa foire aux tornades

Le lévrier de Madame Bovary, Karen Russell, traduit de l’américain par Karine Lalechère, Albin Michel, 310 p., 22,90 €, ebook 14,99 €

Comment ai-je pu ne pas lire ce recueil de nouvelles quand il est arrivé sur mon bureau en février 2022 ? J’avais pourtant adoré un des précédents recueils de l’autrice américaine, Foyer Sainte-Lucie pour jeunes filles élevées par les loups. J’avais été fasciné par cet imaginaire sans frontière, à l’inventivité féconde et au fond puissant. J’ai sans doute dû le laisser pour la bonne bouche, comme on dit, et puis la bonne bouche s’est tournée vers d’autres nourritures et le temps a passé. Il est donc urgent de revenir aux nouvelles nouvelles de cette drôle d’autrice, qui subjugue, emporte, ravit.