Séance de rattrapage: ces livres qui nous ont échappé tout au long de 2022

Rentrée d’hiver, rentrée d’été, hors rentrée. Vous le savez, chaque année, c’est plus de mille livres de littérature générale qui sont publiés. Plus les mauvais genres, les essais, les récits, les BD, les mangas. On ne peut pas tout lire, tout présenter. Pas de temps, pas de place. Et les Livres du Soir omettent sans doute de parler de livres qui comptent. Alors voilà. L’équipe des Livres fait son acte de contrition et propose dans ce numéro ce qu’elle a raté au cours de 2022. Une séance de rattrapage en quelque sorte. Mais qui n’est de toute façon pas exhaustive, hélas. Comme aurait dit Cyrano, quatre pages pour cette montagne de bouquins qui nous ont échappé, « Ah ! non ! c’est un peu court, jeune homme ! On pouvait dire… Oh ! Dieu !… bien des choses en somme… » Comme l’illustre orateur à l’organe nasal majestueux, nous avons essayé de varier le ton, en mêlant littérature, BD, jeunesse, polar, fantasy, essai, poésie.