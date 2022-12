Attentats de Bruxelles: «La hantise d’avoir un problème de sécurité avec les accusés entoure le procès»

Selon le criminologue Michaël Dantinne et un haut magistrat, le traumatisme de l’évasion de Marc Dutroux peut expliquer pourquoi les mesures de sécurité sont aussi dures autour des accusés du procès des attentats de Bruxelles.

Le 23 avril 1998, peu avant 15 heures, un séisme saisit la Belgique. Depuis plusieurs semaines, Marc Dutroux était assidu au palais de justice de Neufchâteau où il consultait son dossier. Tous les jours, il quittait sa cellule de la prison d’Arlon pour rejoindre Neufchâteau. Trois gendarmes le surveillaient. Une équipe tous les jours différente. Il n’était pas menotté. Un gendarme était avec lui dans la salle de consultation, les deux autres restaient dans le couloir. Relâchement de l’attention, diminution de la méfiance, simple routine ? Dutroux bouscule deux gendarmes, s’empare du pistolet, non chargé, de l’un d’eux et s’enfuit. Il braque le conducteur d’une Renault Megane dont il s’empare et disparaît.