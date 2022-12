Joseph Nonge Boende, l’enfant de Neerpede qui va croiser la route du Standard à Turin

Jeudi soir, le Standard est arrivé à Turin où il affrontera ce vendredi après-midi (14h30) la Juventus. Un match de prestige, plus qu’un simple amical pour les Liégeois même si la Vieille Dame sera forcément privée de plusieurs joueurs. Pas de Leonardo Bonucci (blessé), d’Adrien Rabiot, a priori puisqu’il a seulement repris les entraînements ce jeudi, ni de champion du monde argentin, Leandro Paredes et Angel Di Maria étant toujours en vacances depuis leur sacre au Qatar.

Disputée à l’Allianz Stadium, cette exhibition sera non seulement une belle occasion de préparer l’année 2023, notamment pour le Standard qui a terminé 2022 avec quelques doutes, mais aussi une chance pour les plus jeunes de se mettre en valeur. À la Juventus, il y en a un, Belge d’origine congolaise, qui pointe véritablement le bout de son nez. Joseph Nonge Boende n’a que dix-sept ans mais il a récemment eu la chance d’affronter en amical Arsenal (27 minutes) et Rijeka (13), avec le groupe de Massimiliano Allegri.