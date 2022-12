La Russie tente de réconcilier la Turquie et la Syrie

Le ministre turc de la Défense s’est rendu à Moscou mercredi pour une visite surprise au cours de laquelle il a rencontré son homologue syrien Ali Mahmoud Abbas. C’est la première rencontre officielle de ce niveau entre Ankara et Damas depuis 11 ans, et un signal du rapprochement en cours entre les deux voisins.

C’est une étape marquante dans le rapprochement turco-syrien que la Russie promeut en sous-main depuis plusieurs années, et que le président turc Recep Tayyip Erdogan appelle publiquement de ses vœux depuis l’été dernier. Les ministres turc et syrien de la Défense, Hulusi Akar et Ali Mahmoud Abbas, se sont entretenus mercredi lors d’une réunion à Moscou avec leur homologue russe, Sergueï Choïgou. Il s’agissait de la première rencontre officielle à ce niveau entre Ankara et Damas depuis le début de la guerre en Syrie en 2011. Les chefs du renseignement des trois pays ont aussi échangé au cours de la visite.