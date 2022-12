Energie: le contrat fixe signe son retour, mais prudence...

Disparu il y a trois mois, le contrat fixe d’énergie va faire sa réapparition sur le marché belge. Confirmant des informations parues dans la presse flamande, Luminus a annoncé qu’il commercialiserait à nouveau ce type de contrat à partir du lundi 2 janvier. Il s’agira de contrats gaz et électricité d’un an en Wallonie et en Flandre, et de trois ans à Bruxelles. A noter que dans cette dernière Région, Luminus ne vend plus de nouveaux contrats, si ce n’est via l’intermédiaire de la chaîne de magasins MediaMarkt. Les clients bruxellois existants pourront opter pour cette offre.