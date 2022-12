Ce qui nous a échappé en 2022: «El Gordo», les tribulations de William et Passe-Montagne pendant la guerre d’Espagne

El Gordo, Xavier Mauméjean, Alma, 270 p., 19 €, ebook 12,99 €

On est en 1936. William a 12 ans. Il quitte l’Angleterre pour l’Espagne, le billet gagnant de la loterie espagnole, El Gordo comme on l’appelle là-bas, 15 millions quand même, dans la poche. Ne me demandez pas comment ce billet est en sa possession : vous lirez le roman. Ne me demandez pas non plus pourquoi il s’en va à l’aventure, il vous suffit de savoir que William est assez amoureux de Sweet pour revenir vers elle enrichi.