Cancer: des chercheurs de l’UCLouvain découvrent une immunothérapie prometteuse

La recherche scientifique demande patience, abnégation et parfois un peu de chance. L’immunologiste et présidente de l’Institut de Duve de l’UCLouvain, Sophie Lucas vient d’en faire l’expérience avec son équipe de chercheurs qui travaillent depuis 2004 sur l’immunothérapie anti-cancer. Pour rappel, ces traitements qui connaissent un développement important ces dix dernières années visent à aider notre corps et plus particulièrement notre système immunitaire à combattre lui-même les cellules cancéreuses. Le principe de ces traitements novateurs est d’aider notre système immunitaire à reconnaître ces tumeurs et d’engager un combat, souvent mené en combinaison avec d’autres procédés, pour les éliminer ou réduire fortement leur activité.