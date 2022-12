Le putsch des businessmen

Le scénario d’Amsterdam emprunte à l’histoire. Il y est question du dadaïsme et des « gueules cassées » de la Grande Guerre. Des Harlem Hellfighters, aussi, ces héroïques Afro-Américains du 369e régiment d’infanterie US participant aux six derniers mois du conflit aux côtés des Français et qui passent notamment pour avoir popularisé le jazz dans l’Hexagone, ces « oubliés » qui font l’objet d’une BD signée Max Brooks (celui de World War Z), le fils d’Anne Bancroft et Mel Brooks. Quant au complot que découvre le trio mis en scène par David O. Russell, il a lui aussi bien existé. Mais le réalisateur et scénariste prend, là, de larges libertés avec la réalité historique…