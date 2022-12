Lionel Messi meilleur joueur de l’histoire? Carlo Ancelotti donne son avis

Présent en conférence de presse ce jeudi à la veille du déplacement du Real Madrid sur la pelouse de Valladolid, Carlo Ancelotti a été amené à se prononcer sur la place de Lionel Messi dans l’histoire. Et contrairement à de nombreux autres acteurs du milieu du foot qui affirment aujourd’hui que ‘La Pulga’est désormais sans contestation possible le meilleur joueur de tout le temps après son triomphe à la Coupe du monde au Qatar avec l’Argentine, le coach des Merengue se montre beaucoup plus indécis. « C’est difficle de le dire (si Messi est le plus grand de l’histoire). Messi a très bien fait, c’est un grand footballeur, a estimé Ancelotti. « Tout le monde le reconnaît. Sa carrière se poursuit avec une victoire en Coupe du monde. Le meilleur de l’histoire, honnêtement, je ne sais pas. »

Pour le technicien italien, d’autres légendes du ballon rond peuvent prétendre à ce titre honorifique. « Je n’ai pas vu jouer Alfredo Di Stefano mais j’ai vu Diego Maradona, j’ai vu Johan Cruyff. Pour moi, dire que Messi est le meilleur joueur de l’histoire… je ne sais pas. »