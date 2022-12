L’avenir des data centers est-il dans l’espace?

L’augmentation exponentielle des opérations informatiques oblige à envoyer en orbite les installations de traitement et de stockage.

A grands problèmes, solutions extraordinaires. Telle est la devise de la Commission européenne face à l’augmentation exponentielle du nombre d’opérations informatiques, à leur coût énergétique, qui devrait atteindre 10 % de la consommation mondiale, et à la pollution qu’elles génèrent, « 4 % des gaz à effet de serre produits par l’activité humaine, un taux légèrement supérieur à celui de l’industrie aérospatiale mondiale », selon l’Ecole de technologie supérieure de l’Université du Québec (Canada).

L’UE a choisi Thales Alenia Space, un consortium composé à 67 % de Thales (groupe d’électronique français) et à 33 % de Leonardo (le second groupe industriel italien), pour étudier la viabilité du programme ASCEND (l’abréviation anglaise de « Nuage spatial européen pour les réseaux à zéro émission et la souveraineté des données »). L’objectif, énoncé dans le programme de recherche Horizon Europe, est d’installer des centres de données en orbite.