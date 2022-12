A bord de l’Ocean Viking: «Je pensais qu’on n’arriverait jamais et qu’on mourrait tous au beau milieu de l’océan»

Depuis l’Ocean Viking, tout ce qu’on voit, c’est l’obscurité. Une chape sombre, un glaçage qui s’étend sur la mer, se colle à l’horizon et efface tout point de repère. Puis vient l’odeur. De peur, d’essence, d’humanité pressée, de désespoir. Vous vous heurtez à elle comme à un mur, mais elle se transforme rapidement en colle, s’accroche à votre peau et à votre gorge, revient après des heures et ne disparaît pas, même après une, dix, cent douches. Elle revient encore et encore. Avec elle, l’écho des cris. Un naufrage, c’est l’enfer en pleine mer, et lorsque les lumières des embarcations de sauvetage s’allument, on peut lire tout le désespoir des damnés dans les yeux de ceux qui jouent leur vie en Méditerranée. Le désintérêt de l’Union européenne, avec l’Italie prête à élaborer un énième code de conduite pour brider les navires de sauvetage, les condamne à une lourde peine : risquer leur vie au cours d’une périlleuse traversée pour pouvoir décliner les verbes au futur.