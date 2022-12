Voici les dix joueurs qui ont brillé au Qatar et qui risquent d’animer le mercato hivernal

Ils se sont révélés à la Coupe du monde au Qatar ou y ont acquis un tout nouveau statut et ont vu leur valeur exploser. Désormais, beaucoup de clubs se les arrachent. Voici qui sont ces joueurs qui vont enflammer le marché des transferts.

L e Qatar n’a pas débordé de son scénario idéal avec le couronnement de Lionel Messi et la brutale démonstration de supériorité de Kylian Mbappé. Le tournoi a été tout aussi avare en véritables révélations, de plus en plus improbables dans un monde hyperconnecté.

Cependant, cette Coupe du monde 2022 nous a quand même permis de faire mieux connaissance avec des joueurs qui ont dépassé l’horizon déjà prometteur qui se dégageait devant eux.

Les Argentins Enzo Fernández et Alexis Mac Allister jouaient déjà en Europe, à Benfica et à Brighton, mais les grands clubs attendaient encore « de voir ». Et c’est tout vu, les enchères sont lancées. Josko Gvardiol (Leipzig) appartient aussi à ce lot-là. Ou alors, comme c’est le cas pour le Real Madrid avec Jude Bellingham, certains clubs ont compris qu’avec certains joueurs, il fallait accélérer les négociations. Liverpool les a carrément conclues avec l’attaquant du PSV, Cody Gakpo, 23 ans. Réputé comme ailier, Gakpo a révélé qu’il était en réalité un attaquant complet, avec 3 buts pour les Pays-Bas.

Des joueurs que l’on a donc (mieux) découverts, et d’autres que l’on a « redécouverts » tels Dominik Livakovic, Sofyan Amrabat et Breel Embolo. À la consécration reportée, ces trois-là s’invitent de manière inopinée sur le marché.

Si on cherche une révélation – relative car il est passé par la sélective Académie Mohamed VI, ouverte aux 50 meilleurs talents du Maroc –, Azzedine Ounahi renvoie bien à cette idée. Presque invisible dans le jeu dépouillé et direct d’Angers, le milieu de terrain des Lions de l’Atlas a épanoui toutes ses qualités dans le vivifiant collectif de Walid Regragui.

Il n’est pas dit que les 10 joueurs répertoriés ici changeront d’air dès ce mois janvier, mais ils alimentent d’ores et déjà les conversations et préfacent, à tout le moins, les grandes manœuvres de juin 2023.

Jamal Musiala et Julian Álvarez, deux des meilleurs joueurs au Qatar, sont « hors marché » : le Bayern et City se félicitent de les avoir déjà sous contrat. Forcément, ils ne les lâcheront pas.