Mobilité: bientôt un écobonus pour les Lillois

Gagner de l’argent si on ne prend pas sa voiture durant les heures de pointe. C’est ce que va mettre en place la métropole de Lille l’année prochaine. Réduire la pollution et désencombrer les axes les plus fréquentés sont les objectifs de cet écobonus.

En septembre 2023, décaler ses trajets, faire du covoiturage, prendre les transports en commun, faire du télétravail, pourront rapporter deux euros par trajet évité, et jusqu’à 80 euros par mois. L’objectif principal de la métropole européenne de Lille (comprenez la ville et son agglomération) est de décongestionner son trafic routier sur des axes identifiés (A1 et A23) et de diminuer la pollution. La métropole veut inciter les particuliers à éviter l’usage de la voiture aux heures de pointe, et les récompenser.

Une première phase d’expérimentation

Le projet s’inspire de ce qui se passe à Rotterdam où les automobilistes sont récompensés trois euros pour un maximum de cent-quarante euros par mois, s’ils évitent les axes principaux de 15 à 19h. Depuis 2014, 5.000 trajets aux heures de pointe par jour en moyenne sur les axes ciblés ont été évités à Rotterdam, selon les responsables du projet.