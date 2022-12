Médicaments: pourquoi l’Europe peine à réduire sa dépendance à l’Asie

A la faveur de l’épidémie de covid qui frappe la Chine, la crainte d’une pénurie de certains médicaments – en particulier les antidouleurs comme le paracétamol (Dafalgan…) – similaire à celle qu’on a connu en 2020 ressurgit. Et pour cause, l’approvisionnement de l’Europe en principe actif du paracétamol est assuré à plus de la moitié par la Chine. Si des restrictions à l’exportation devaient être mises en place par les autorités locales pour faire face à la forte demande, cela pourrait poser problème à l’Europe. « C’est un risque très identifié pour les semaines à venir », expliquait dans Les Echos un ministre du gouvernement français. Le quotidien économique citait aussi le témoignage anonyme d’un cadre dirigeant d’un grand industriel de la pharmacie indiquant que « les autorités chinoises s’organisent pour réquisitionner les usines qui produisent du paracétamol pour servir en priorité leur propre marché ».