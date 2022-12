Daria Schmitt, Alison Bechdel, Louison: d’autres bandes dessinées qui nous ont échappé en 2022

Daria Schmitt : au jardin des maléfices

Le bestiaire du crépuscule ****, Daria Schmitt, Aire Libre, 118 p., 23 €

Magicienne du temps et de l’espace, Daria Schmitt se frotte au maître de la littérature fantastique. Son bestiaire invite à la sombre rêverie, au cœur d’un parc occulte dont le lac cache une maison des maléfices. Seul Providence, le gardien du jardin public, et son chat Maldoror, semblent voir l’angoisse des poissons et les dangers courus par les enfants curieux. D’étranges créatures tentent de récupérer le mystérieux Livre des carpes, tombé entre les mains de Providence. Daria Schmitt joue de la fantasmagorie des couleurs et du noir et blanc pour égarer les esprits dans un labyrinthe narratif propice à l’angoisse. On referme ce livre magistral, l’imaginaire visqueux des monstrueuses pensées de Lovecraft.