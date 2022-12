Coronavirus: l’Italie instaure un contrôle aux frontières pour les Chinois, la peur réapparaît

Par Silvia Benedetti et Silvia Benedetti, correspondante à Rome.

Le dernier chapitre d’une crise sanitaire internationale qui ne semble pas vouloir prendre fin a commencé au sein de l’aéroport milanais de Malpensa, ce lundi. Deux avions en provenance de la Chine atterrissent avec, à bord, 212 passagers. Les autorités locales proposent aux voyageurs de se soumettre à un test covid non obligatoire, tous acceptent de bon gré. Or, le résultat provoque inquiétude et désarroi : un passager sur deux est positif.

« Ce sont des chiffres qui font réfléchir », déclare le responsable du Welfare de la région Lombardie, Guido Bertolaso, avant d’ajouter, afin de rassurer l’opinion publique, « les voyageurs ne présentent pas de symptômes particuliers, et nombre d’entre eux sont même asymptomatiques ».