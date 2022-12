Noah Baumach: «Pour vivre réellement, il faut savoir que les choses ont une fin»

Publié en 1985, White Noise (Bruit de fond) de Don DeLillo est une œuvre qui semble presque intemporelle. Elle raconte l’histoire d’une famille recomposée, plutôt bourgeoise et éduquée, qui tente de vivre sa vie embourbée dans le « bruit de fond » permanent des médias, l’envie de consommer toujours plus, les tracas du quotidien. Mais aussi les catastrophes et la violence de la société américaine. Un roman réputé impossible à adapter que le réalisateur américain Noah Baumbach a pourtant décidé de porter à l’écran, trois ans après le succès de Marriage Story.

Une manière pour lui de questionner la société d’hier et d’aujourd’hui, la prospérité à outrance, la masturbation intellectuelle. Mais aussi de se confronter à l’idée de la mort. Un film sous forme de satire, saupoudré d’humour noir, qui apparaît sans doute comme le plus existentiel de Baumbach.