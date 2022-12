Migration: un mort à déplorer dans un squat surpeuplé de Bruxelles

Le parquet de Bruxelles a confirmé ce jeudi le décès d’un homme retrouvé mort le 24 décembre dans le gigantesque squat installé dans un bâtiment de la rue des Palais à Schaerbeek, surnommé « Palais des Droits ». Plusieurs centaines de personnes, dont des demandeurs d’asile (et notamment des mineurs étrangers non accompagnés), logent depuis des semaines dans ces anciens bureaux faute de places en centres d’asile. Et ce dans des conditions humaines et sanitaires absolument déplorables, tandis que les médecins ont déjà diagnostiqué sur place plusieurs cas de tuberculose, de diphtérie cutanée et de nombreux cas de gale avec un risque de surinfection. Des tensions apparaissent également dans un tel contexte – le parquet rapporte par ailleurs le cas d’un blessé poignardé samedi dernier par trois personnes au sein du squat.

Le cabinet de la secrétaire d’Etat à l’Asile et à la Migration Nicole de Moor (CD&V) a jugé utile de préciser que l’homme décédé était un Tunisien sans titre de séjour qui n’avait pas introduit de demande d’asile en Belgique. Le cabinet laisse également entendre que celui-ci serait décédé d’une overdose.