Soupçon de corruption: Georgia Meloni agacée par l’appellation «Italian Job», liée au scandale

La Première ministre italienne, Giorgia Meloni, s’agace que le scandale de corruption au Parlement européen ait été surnommé « italian job » dans certains milieux en raison de l’implication d’un ancien député européen italien et de son ancienne assistante. La politicienne d’extrême droite préfère parler d’un « emploi socialiste », a-t-elle déclaré lors d’une conférence de presse.

L’ancien député européen italien Pier Antonio Panzeri et son ancien assistant Francesco Giorgi sont au centre du scandale de corruption qui touche le Parlement européen. Tous deux sont en détention provisoire, tout comme le lobbyiste italo-bruxellois Nicolo Figa-Talamanca et la compagne de Giorgi et ancienne vice-présidente du Parlement européen, la Grecque Eva Kaili. Ils auraient reçu des pots-de-vin du Qatar et du Maroc en échange d’une influence sur les décisions européennes.

L’affaire a été surnommée « The Italian Job » dans certains milieux, en référence à une célèbre comédie policière, en raison de la nationalité italienne de certains personnages clés. Au grand dam de la Première ministre italienne, qui estime que cela donne l’impression que l’affaire est « une tache sur la nation italienne », alors que des hommes politiques issus d’autres pays sont également impliqués. « L’affaire ne concerne pas l’Italie », a-t-elle déclaré lors d’une conférence de presse.