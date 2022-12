Standard: avec Kuavita mais sans Cimirot pour défier la Juventus

C’est jeudi sur le coup de 16h30 que l’avion affrété par le Standard au départ de Liège Bierset et transportant la délégation liégeoise s’est posé sur le tarmac de l’aéroport de Turin, avant le transfert de celle-ci dans un hôtel situé à proximité immédiate du centre d’entraînement de la Juventus. Vingt et un joueurs ont effectué le déplacement dans le Piémont pour affronter, ce vendredi (coup d’envoi à 14h30) à l’Allianz Stadium, la prestigieuse équipe italienne à l’occasion d’un match amical qui servira aux Bianconeri de dernier test avant la reprise du Calcio à Cremonese. Se plaignant de douleurs à la cuisse depuis la rencontre disputée vendredi dernier à La Gantoise, Gojko Cimirot fera l’impasse sur ce match amical, Ronny Deila, qui a perdu Nicolas Raskin, préférant fort logiquement le ménager. Du coup, le prometteur Leandre Kuavita (18 ans) a été invité à se joindre à un groupe qui recense Bodart, Henkinet, Epolo, Calut, Dussenne, Fossey, Bokadi, Laifis, Laursen, Noubi, Alzate, Melegoni, Balikwisha, Canak, Zinckernagel, Dragus, Ohio, Dönnum, Davida et Perica. Mais pas Renaud Emond et Aleksandar Boljevic, qui sont restés à Liège.

Raskin et Amallah attendus le 2 janvier

Par ailleurs, Nicolas Raskin et Selim Amallah, relégués dans le noyau du SL16, sont attendus le 2 janvier au premier entraînement de l’année 2023 de la deuxième équipe, le Standard entendant respecter ses obligations en permettant à ses deux joueurs de s’entraîner de manière collective. Sauf si d’ici là, la situation des deux médians venait à évoluer et qu’un départ immédiat était dans les tuyaux. Si Raskin a noué plusieurs contacts à l’étranger, Amallah, lui, figure bel et bien, comme déjà mentionné, sur les tablettes du club espagnol du FC Valence, alors que Nottingham aurait entamé des démarches pour tenter de l’embrigader. Sans qu’au Standard, par qui un club intéressé devra passer en cas de transfert en janvier, on ne soit au courant…