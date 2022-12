Les huîtres, stars des fruits de mer

Les huîtres sont à la fête en cette fin d’année : moins chères que le homard et millésime au goût particulièrement bon, elles ont la cote. Car c’est une autre tendance cet hiver : se tourner vers les produits moins haut de gamme et, par extension, davantage vers les marques propres des supermarchés.

« Nous vendons un peu moins de homard, les huîtres, elles, ont bien fonctionné », explique Karima Ghozzi, responsable de la communication chez Delhaize. « On en avait en promotion, cela joue toujours positivement sur le comportement du consommateur. Cette année, elles étaient en plus très bonnes, donc les gens goûtent, apprécient et rachètent. Le saumon aussi a bien marché, c’est une chouette alternative, pour un menu plus accessible. »