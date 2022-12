Coronavirus: «Une nouvelle vague arrive, et elle ne sera pas le fait des Chinois», selon le virologue Steven Van Gucht

Trois ans après l’apparition des tout premiers cas de coronavirus à Wuhan (centre), la Chine a mis fin sans préavis le 7 décembre à sa politique draconienne dite du « zéro Covid ».

Depuis la levée des restrictions, les hôpitaux chinois sont submergés par une déferlante de malades pour la plupart âgés, et vulnérables car peu ou pas vaccinés. Par précaution, les Etats-Unis et plusieurs pays, dont l’Italie et le Japon, ont annoncé qu’ils exigeraient des tests négatifs des passagers en provenance de Chine.

Pour le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC), l’introduction d’un dépistage obligatoire du Covid-19 au sein de l’Union européenne pour les voyageurs arrivant de Chine serait cependant « injustifiée ». La réponse européenne se fait donc attendre.

Dans les colonnes de Sudinfo ce vendredi, le virologue belge Steven Van Gucht a rassuré le public : « La Chine fera certainement l’objet de discussions. », indique-t-il. « Mais honnêtement : je ne vois pas de menace aiguë. Nous ne devons pas non plus nous aveugler sur la Chine. »

La moitié des passagers positifs

Selon Sudinfo, un avion de touristes en provenance de Chine a été testé en Italie ce mercredi, et la moitié des passagers étaient porteurs du virus. Face à un tel résultat qui alerte les Européens, le virologue invite à relativiser : « Arrêtez ici les bus avec les touristes qui reviennent des stations de ski, et vous en trouverez aussi dont la moitié est infectée », réagit Steven Van Gucht. « Testez tout le monde à une table de fête au Nouvel An, il y aura aussi des fêtes où la moitié aura le covid. Le virus circule beaucoup ici aussi. ».