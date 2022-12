«Amsterdam» ou l’Amérique en danger

Le dernier film en date de David O. Russell ne sort pas dans nos salles, mais ce n’est pas pour autant une raison de le bouder. « Amsterdam » est une comédie dramatico-historico-politique qui a plus d’un atout à faire valoir.

Un film d’époque, une bonne histoire (malgré tout) mêlant fiction et réalité, un gros casting où l’on retrouve notamment Christian Bale, Margot Robbie et Robert De Niro, tout ça ne garantit manifestement pas un carton. Voyez Amsterdam , le dixième long-métrage déjà de David O. Russell ( American bluff , Happiness therapy , Fighter …) : on l’attendait sur nos écrans ces dernières semaines, mais les effluves de flop dans les salles (budget de 80 millions de dollars, box-office mondial estimé à 31 millions) ont scellé son destin. Direction les plateformes, Disney+ en l’occurrence, où il est disponible depuis mercredi.