Transport aérien: les compagnies du Golfe de retour en force à Bruxelles

Pour Qatar Airways, depuis le 28 décembre, ce sont deux fréquences de plus qui ont été ajoutées aux sept relations entre Bruxelles et Doha (une par jour) alors que, paradoxalement, la Coupe du monde est terminée. Chez Emirates, dès le 1er janvier, on passe de 12 à 14 vols par semaine (deux par jour) qui vont unir par les airs la capitale belge/européenne et Dubaï. Enfin, chez Etihad, on reste à cinq vols par semaine vers Abu Dhabi, contre 7 auparavant. L’objectif est de repasser à 7 dès que la disponibilité de la flotte le permettra. Chaque semaine, dès janvier, ce seront donc un total de 30 liaisons entre la Belgique et les pays du Golfe qui seront proposées. Plus que vers toute autre destination non-européenne. Globalement, pour ces compagnies, c’est le retour complet à la situation d’avant covid et de 2019. Pendant ce temps, les compagnies européennes tentent encore d’y revenir et paraissent bien plus prudentes ou peureuses face à l’avenir.