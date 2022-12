Pelé, un destin céleste pour un joueur d’exception

Puissance, technique, vista, intelligence tactique, sens du but, détente verticale, dribble, pied droit, pied gauche: comme le disait Roberto Rivellino, son équipier en Seleção: « Dieu ne lui a rien refusé. » Sauf l’éternité. Quoique.

La vie, c’est une boucle. Entre mille chemins de traverse, elle nous ramène toujours à notre point de départ. Ainsi, Edson Arantes do Nascimento dit Pelé s’est hissé vers un ciel d’où il était descendu, à la 18e minute de la finale du Mundial ’70 pour cueillir et convertir en but un centre de Rivellino. Une détente féline loin au-dessus du coriace défenseur italien Tarcisio Burgnich.