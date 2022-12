Décès de Pelé: l’émouvant message de sa famille lors de l’annonce de sa mort

Légende du football et seul joueur de l’histoire à avoir remporté la Coupe du monde à trois reprises, le Brésilien Pelé, Edson Arantes do Nascimento de son nom complet, est décédé jeudi à l’âge de 82 ans.

L’une de ses filles, Kely, l’a annoncé sur Instagram.

« Tout ce que nous sommes, c’est grâce à toi. Nous t’aimons infiniment. Repose en paix », a écrit Kely Nascimento en légende d’une photo où l’on peut deviner Pelé allongé dans son lit d’hôpital et soutenu par les mains de ses proches. Pelé, qui luttait contre un cancer du côlon depuis 2021, avait été admis à l’hôpital Albert-Einstein de Sao Paulo il y a un mois pour traiter une infection respiratoire.

Victime principalement d’essoufflement, la légende a aussi subi une intervention chirurgicale pour traiter des métastases décelées plus tôt cette année, toujours selon le journal local.

Le « Roi »

Considéré comme le meilleur joueur de tous les temps, Pelé est le seul à avoir remporté trois fois la Coupe du monde comme joueur, en 1958, en 1962 et en 1970. Edson Arantes do Nascimento est né le 23 octobre 1940 à Tres Coraçoes dans l’État du Minas Gerais, au Brésil. Il aura inscrit 1.281 buts en 1.363 matches (dont 77 en 91 sélections avec l’équipe du Brésil).

Ce pur génie en attaque compte aussi un palmarès exceptionnel avec les deux clubs professionnels qu’il a connu (Santos FC et New York Cosmos) dont la Coupe intercontinentale (1962 et 1963), la Copa Libertadores (1962 et 1963), le championnat des États-Unis (1977) et à onze reprises le championnat de São Paulo dans les années 1950 et 1960.

Sacré joueur du XXe siècle par la FIFA, meilleur joueur de la Coupe du Monde 1970, FIFA Ballon d’Or d’honneur en 2013. Il a disputé 831 matches officiels pour 767 buts. Selon la FIFA, qui comptabilise également tous ses matches amicaux, il aurait disputé 1363 matches et inscrit 1281 buts (dont 6 quintuplés, 30 quadruplés et 92 triplés). En Coupe du Monde, Pelé a marqué 12 buts en 14 matches et a inscrit au moins 1 but lors de 4 éditions.