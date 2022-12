Makro ferme, le personnel crie: «on se fait voler notre préavis»

Les six enseignes baisseront le volet ce vendredi. Plus de 1.200 personnes perdront leur emploi. Avec le sentiment, pour certains, d’avoir été floués par l’ancien actionnaire allemand. Reportage sur le site carolo du groupe.

Les voitures se comptent par dizaines sur le parking du Makro de Lodelinsart (Charleroi). On se croirait un jour de début des soldes. Sur le flanc bleu de ce paquebot de 24.000 m2, une bannière jaune annonce le naufrage : « liquidation totale ». A l’instar des cinq autres magasins belges, le site carolo fermera définitivement ce vendredi à 15h30. Avant une probable faillite prononcée en janvier.

Le point de vente carolo occupe 190 personnes. « Beaucoup sont en maladie et ce sont des intérimaires qui officient aux caisses, explique Laurent Daix, délégué Setca. Moi-même, j’ai dû effectuer un effort surhumain pour être là. » Le cœur n’y est plus. A 56 ans, il est sur le point de clore un chapitre long de trente-six années. « J’ai quitté l’école pour rentrer ici, poursuit ce père de trois enfants toujours à sa charge. C’était les belles années. » On montait à bord avec l’assurance d’y rester jusqu’à la pension.