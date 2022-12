«OK, il y a des réfugiés qui dorment dehors par -10º. Mais en même temps, la Belgique est le pays qui en accueille le plus»

Tu es au moins d’accord pour dire qu’on ne peut pas laisser dormir des gens dehors, Tonton ? (bougonnement d’approbation). Alors, déjà, c’est dingue que la Belgique laisse des êtres humains à la rue. Tu sais qu’un tiers, environ, de ces hommes et de ces femmes sont originaires d’Afghanistan ou de Syrie ? Ils fuient la guerre, les Talibans, le danger. En général, on ne quitte pas son pays sur un coup de tête. On le quitte parce qu’on a peur pour sa vie, qu’on est dans la pauvreté, qu’on est discriminé. Et ces personnes, une fois qu’elles sont en Europe, et qu’elles demandent l’asile, elles ont droit à de l’aide : l’Etat doit leur fournir de la nourriture, des soins, et un toit. C’est le droit international qui le dit. Si on ne le fait pas, on ne respecte pas l’Etat de droit ! C’est tout simplement inhumain mais c’est aussi illégal, ce qu’on leur fait subir.